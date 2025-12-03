Shevchenko: "Al Milan manca un Crespo o un Inzaghi. Giusto costruire un nuovo stadio"

Sono tanti gli spunti offerti da Andriy Shevchenko nel corso della sua intervista a Tuttosport. Uno di questi riguarda le difficoltà che il Milan incontra nelle sfide contro le piccole, nelle quali servirebbe un altro tipo di centravanti: "Uno alla Pippo Inzaghi, o alla Hernan Crespo. Quando devi attaccare tu e davanti giocare nel “fango”, in spazi intasati, servono centravanti veri. A cui basta un secondo per bruciare gli avversari sul tempo. Forse sì, per essere completo il Milan avrebbe bisogno di un attaccante così. Ma questo è un campionato senza padroni, aperto e bello, tra l’altro con squadre sorprendenti come il Como. Ho visto un po’ dei loro highlights: stanno facendo davvero un’ottima stagione".

Solo elogi invece per Luka Modric: "Non ha bisogno di essere paragonato a nessuno: è un fuoriclasse arrivato al Milan con una voglia incredibile. Ha ancora tanto da dare ed è bello vedere un campione come lui impegnarsi in quel modo".

Infine un parere anche sull'abbattimento di San Siro, impianto che lo ha visto protagonista in tante partite: "Giusto costruire un nuovo stadio, se il nuovo stadio rispetterà il passato e porterà dentro di sé la storia di San Siro: non dovrà essere qualcosa di completamente diverso".