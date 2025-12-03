Milan, scout presenti a Genk-Basilea: l'osservato speciale è il 2007 Konstantinos Karetsas

C'erano anche alcuni osservatori del Milan giovedì sera a guardare la sfida tra Genk e Basilea. E Konstantinos Karetsas, mancino classe 2007 del club belga, non poteva scegliere occasione migliore per mettere a segno la sua prima rete in questa stagione. Trequartista che ama partire da destra, Karetsas è infatti finito nella lista del direttore sportivo Igli Tare per gennaio, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport. Si tratta di un giocatore bravo a creare occasioni per i compagni che a finalizzare: lo dimostrano i nove assist messi insieme in tutte le competizioni. La rete contro il Basilea, dunque, è stata un’eccezione rara.

Il rapporto inviato ai dirigenti rossoneri è stato molto incoraggiante, e non soltanto per il gol spettacolare alla Del Piero - parabola morbida, ma tracciata col sinistro -. Nato in Belgio, Karetsas ha però scelto la nazionale greca, con cui ha già collezionato tre reti in nove presenze nel giro della selezione maggiore. Pur non essendo dotato di grande struttura fisica - è alto 1,73 e ha un corpo ancora esile - compensa con ritmo elevato, qualità nello stretto e gusto per il dribbling.

È evidente che si tratti di un talento più futuribile che immediatamente utile alla squadra di Allegri, soprattutto considerando il 3-5-2 utilizzato dal tecnico. Tuttavia, il potenziale è tale da spingere il Milan a valutare un investimento anticipato per non farsi superare dalla concorrenza. Il prezzo di partenza non è leggero: almeno 25 milioni. Una cifra importante oggi, ma che potrebbe rivelarsi un affare domani.