Buon compleanno, Torino! Il club granata compie 119 anni: "La storia continua"
Il Torino compie 119 anni. Era infatti il 3 dicembre 1906 quando nacque la squadra granata. "Nella notte, alcuni appassionati, in gran parte stranieri, sotto la guida e il fervore dello svizzero Alfredo Dick danno vita a un nuovo club che avrà maglia granata e pantaloncini bianchi", si legge nella nota ufficiale pubblicata sui social.
"I 23 soci fondatori - continua la nota col messaggio d'auguri del club granata - eleggono presidente, malgrado la sua assenza, un altro svizzero: Franz Schoenbrod. Tra gli assenti, che però aderiscono all’iniziativa, anche Vittorio Pozzo, che poi diventerà il primo vero allenatore della squadra. Tra soci fondatori italiani è giusto ricordare Enrico Debernardi, Federico Ferrari-Orsi, Oreste Mazzia, Giovanni Secondi, Giuseppe Baretto, Ettore Ghiglione, Vittorio Morelli di Popolo ed Enea Zuffi. La sede è la saletta dell’ammezzato della birreria Voigt, oggi bar Norman. 119 anni di orgoglio e di passione, questo dice la storia. Una Storia che continua. Buon compleanno, Toro!".
Un compleanno amaro, quello di oggi per il Torino. La squadra attualmente allenata da Marco Baroni è reduce da due sconfitte consecutive contro Como e Lecce, le partite giocate al rientro dalla sosta: il Toro ha appena quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione e non vince dal 26 ottobre scorso, il prossimo appuntamento sarà nel posticipo di lunedì 8 dicembre allo stadio Olimpico Grande Torino contro la capolista Milan.
Lo stesso presidente del Torino, Urbano Cairo, ha fotografato così nella giornata di ieri il momento dei granata: "Il Torino aveva fatto cinque clean sheet, giocato e vinto partite impegnative come Roma, Juventus e Napoli, insomma avevamo fatto dei buoni risultati. Al rientro dalla sosta invece siamo incappati in due sconfitte, è inspiegabile. Non mi spiego a volte certi momenti di totale appannamento come contro il Como. Dobbiamo lavorarci bene in questi giorni, ma sono fiducioso che Baroni possa trovare la quadra".
