Pisa, Coppola e l'esordio in Serie A: "Grazie ai compagni. Peccato per il risultato"

Prima partita in Serie A per Francesco Coppola, difensore classe 2005 del Pisa che ha commentato a Sky Sport il ko con il Como: “Sul rigore (fallo su Douvikas in pieno recupero, ndr) lavorerò, anche in settimana. Se ho fatto una buona partita è perché sono stato aiutato dai miei compagni, e li ringrazio”.

Anche il Como ha faticato per battervi, però voi avete difficoltà a trovare la via del gol.

“Certo, questa è una cosa ovvia. Cerchiamo di dare tutti il nostro contributo per arrivare a situazioni da rete, per cercare di mettere l’attaccante nella posizione migliore. Oggi non ci siamo riusciti, ma ora inizia un nuovo campionato che è il girone di ritorno”.

Hai dovuto superare un infortunio pesante.

“Sì, a inizio della scorsa estate mi sono infortunato, ma è passato il tempo giusto per farmi trovare pronto per questi minuti, che sono importanti per me. Sono felice per questo, anche se qualcosa mi rode per il risultato”.