Pisa, Corrado: "Gilardino esonerato per un 'amico di mio figlio'? Mai in discussione"

Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha commentato così, in conferenza stampa, la posizione di Alberto Gilardino: "Per quanto riguarda il mister, permettetemi una considerazione: se dovessimo correre dietro ai “rumori”, avremmo già preso Zapata, Dzeko e chissà quanti altri. La fantasia dei media e le suggestioni dei social sono inesauribili. A volte mi viene il dubbio che qualcuno lo faccia pensando di poter condizionare le società, come a dire: forse non hanno abbastanza idee. Ma non è così, e non riguarda solo Pisa: riguarda tutta l’Italia calcistica.

Sul tema Gilardino, poi, siamo alle solite. Capisco che qualche giornalista possa avere gusti, sensazioni o preferenze — fa parte del mestiere, e io rispetto il lavoro di tutti — ma noi, come società, dobbiamo restare fermi sui nostri programmi, sulle nostre aspettative e sulla progettualità che ci eravamo dati all’inizio del campionato. Se qualcuno è deluso, significa che aveva aspettative non allineate al nostro progetto. Noi non siamo delusi: noi siamo contenti. E lo dico chiaramente: io mi sono anche stancato di sentire colleghi di altre squadre dirmi “Però giocate proprio bene” e poi non portare a casa i punti. Giocare bene e non fare punti non basta. Non ci consola. Ma non è mai passato per la nostra testa cambiare allenatore.

Forse è passato per la testa di qualche giornalista della “rosa” del giorno, visto che è uscito un articolo in cui si ipotizzava che stessimo cambiando Gilardino con un altro allenatore. Tra l’altro definito “amico di mio figlio”: non lo abbiamo nemmeno smentito, perché era una cosa talmente fuori luogo da non meritare risposta. La realtà è che Gilardino e il suo staff stanno lavorando benissimo. Nella nostra progettualità, l’obiettivo era far crescere i giocatori rispetto a settembre — e questo è accaduto in maniera evidente. La squadra è maturata, ha trovato consapevolezza, e gran parte di questo percorso è merito del lavoro quotidiano dello staff tecnico. Le suggestioni dei media e dei social noi le leggiamo, perché è giusto che ognuno esprima la propria opinione. Ma non cambiano e non cambieranno il nostro percorso".