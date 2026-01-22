Pisa, Corrado: "Sullo stadio situazione molto semplice: non è cambiato assolutamente nulla"

Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha commentato così, in conferenza stampa, il nuovo accordo con ChiantiBanca per la realizzazione del nuovo centro sportivo e tornato sull'argomento stadio: "Negli ultimi mesi se ne è parlato molto, ma la situazione è molto semplice: non è cambiato assolutamente nulla. Noi siamo in attesa di ciò che è previsto dalla prassi ufficiale, cioè l’apertura formale della procedura d’asta, accompagnata da una valutazione definitiva dell’impianto. Questa valutazione non è ancora stata fatta e, finché non sarà completata, non possiamo procedere. Quando il Comune aprirà ufficialmente la procedura, noi ci sederemo al tavolo e valuteremo la proposta, tenendo conto anche delle spese che abbiamo già sostenuto per rendere lo stadio idoneo alla Serie A. Quell’aspetto dovrà naturalmente essere compensato.

Non è vero che l’asta fosse stata già fissata o che ci fosse un prezzo definitivo: se ne era parlato, ma non è mai stata aperta formalmente. La procedura deve ancora partire. Detto questo, con il Comune stiamo lavorando davvero in maniera egregia. Ogni intervento viene concordato e affrontato insieme, con grande disponibilità reciproca.

Direi che questi primi sei mesi di collaborazione hanno dimostrato che c’è una volontà comune di andare avanti nel modo migliore e più rapido per tutti. La priorità, per noi, rimane quella di procedere secondo i tempi e le modalità che saranno stabilite ufficialmente, senza forzature ma con massima chiarezza".