Live TMW Pisa, Davide Vaira: "Noi abbiamo il potere e il dovere di credere nel nostro obbiettivo, per questo abbiamo scelto Hiljemark"

12:50 - A breve le dichiarazioni del direttore sportivo del Pisa Sporting Club, Davide Vaira, nel giorno della presentazione di Oscar Hiljemark. Diretta testuale a cura di TMW.

13:15 inizio conferenza stampa

"Oscar ha visto il sole dove noi vedevamo la pioggia. Anche io ringrazio lo staff di Alberto, che hanno dato il loro massimo. Quella palla di Leris col Sassuolo hanno rappresentato perfettamente la situazione, che purtroppo non è bastata. Noi abbiamo il potere e il dovere di credere nel nostro obbiettivo, per questo abbiamo scelto Oscar. Noi cercavamo l'entusiasmo di credere nel nostro obbiettivo, e anche dal punto delle idee è stato eccezionale. In questi tre giorni di allenamento ci ha già fatto vedere tutto quello che ci aveva detto in chiamata e lo ringraziamo. Siamo sicuri che farà un grande lavoro".