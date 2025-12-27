Pisa, Vaira: "Dall'esterno una voce destabilizzante su Gilardino, ma noi siamo soddisfatti"

Davide Vaira; direttore sportivo del Pisa, prima del match contro la Juventus è intervenuto al microfono di DAZN: "La proprietà nel tempo giusto ha avviato un iter economico per far sì che il mercato non sia bloccato, quindi noi quasi sicuramente potremo operare. Dobbiamo rinforzare la squadra soprattutto in attacco perché è un po' mancato, non tanto per le prestazioni ma per i gol. Non sarà facile, perché gennaio è complicato. Ma l'idea è cercare a gennaio qualcuno che porti in dote i gol che ci sono mancati".

Serve anche altro?

"Probabilmente anche in altre zone di campo va inserito qualche giocatore. Il mister ha dato una grande prganozzazioe. La nostra forza sono sempre state le prestazioni. Tante volte siamo mancati nella finalizzazione. Abbiamo creato tanto e finalizzato poco, questo in Serie A non puoi permettertelo".

Come ha vissuto Gilardino questo periodo di voci? Rischia?

"Credo che sia stata una sola voce, abbastanza destabilizzante, una voce arrivata dall'esterno. Noi abbiamo un ambiente maturo, siamo tutti uniti verso il nostro sogno. Siamo molto soddisfatto del lavoro fatto da Alberto fino a oggi, ha preso una squadra quasi neofita per la Serie A e le ha dato uno spirito, un animo. Ora servono i punti, ma ha fatto un grande lavoro"