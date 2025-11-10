TMW
Pisa, Vaira: "Mercato ancora lontanissimo, faremo quello che ci sarà da fare"
Davide Vaira, direttore sportivo del Pisa, parla così dal palco della XIV edizione del Gran Galà del Calcio, dove è stato tra i premiati: "Sono felice di ricevere questo premio e lo condivido con tutte le persone che lavorano nel Pisa, con lo staff tecnico e i giocatori. Quando si vince ci sono tutte le componenti nel club che funzionano, stasera sono qui a riceverlo ma il premio è di tutti".
Si avvicina il mercato: cosa farà il Pisa?
"È lontano ancora, ci sono ancora tante partite, stiamo concentrati su quello che dobbiamo fare e nel tempo faremo quello ci sarà da fare".
