TMW Pisa, Vaira: "Mercato ancora lontanissimo, faremo quello che ci sarà da fare"

Davide Vaira, direttore sportivo del Pisa, parla così dal palco della XIV edizione del Gran Galà del Calcio, dove è stato tra i premiati: "Sono felice di ricevere questo premio e lo condivido con tutte le persone che lavorano nel Pisa, con lo staff tecnico e i giocatori. Quando si vince ci sono tutte le componenti nel club che funzionano, stasera sono qui a riceverlo ma il premio è di tutti".

Si avvicina il mercato: cosa farà il Pisa?

"È lontano ancora, ci sono ancora tante partite, stiamo concentrati su quello che dobbiamo fare e nel tempo faremo quello ci sarà da fare".