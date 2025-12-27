Pisa, Vaira: "Idee chiare sul mercato di gennaio, vogliamo rinforzarci e non indebolirci"

Davide Vaira, direttore sportivo del Pisa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida con la Juventus.

Potrebbero arrivare due attaccanti e un centrocampista?

"L'idea potrebbe essere quella, il mercato di gennaio non è semplice e la posizione di classifica non aiuta. Abbiamo le idee chiare su quello che dobbiamo fare, c'è quella di rinforzare il reparto offensivo perché ci mancano dei gol e lo vorremmo andare a trovare".

Ci sono richieste per i vostri calciatori?

"Ci sono diversi ragazzi che si sono approcciati per la prima volta in A e lo hanno fatto nella maniera corretta. Qualche rumor, c'è però l'intenzione è quella di rinforzarci e non di indebolirci. Vorremmo trattenere tutti i migliori".

Affrontare la Juve cosa vuol dire?

"La Juventus è uno dei club più prestigiosi in Italia e in Europa, per noi è un vanto. Viviamo quest'esperienza con grande entusiasmo: è un po' come andare all'università del calcio ma dobbiamo imparare in fretta perché il campionato non ci aspetta. Bisogna provare a fare punti anche contro squadre come queste".