Pisa, Denoon pronto a tornare a disposizione. Resta invece da valutare Vural

SestaPorta.News fa il punto in vista della prossima sfida tra Pisa e Parma, in particolare sugli infortunati. Tutti saranno valutati a partire da mercoledì. L’obiettivo è quello di recuperare quattro giocatori, ma non è così facile. Ad ora non si sa ancora con certezza se Akinsanmiro, dopo la lussazione alla spalla, potrà essere della partita lunedì contro il Parma. La società è ottimista sul suo recupero, ma si capirà se potrà tornare in gruppo solamente mercoledì alla ripresa degli allenamenti. Probabile un giorno di allenamento differenziato almeno, poi si vedrà.

Chi certamente sarà recuperato è Semper, fuori dopo il virus che lo ha messo ko il giorno della partita. Il portiere tornerà non appena passata l’influenza, ancora in corso riferiscono fonti vicine alla società. Il terzo giocatore che si candida per tornare a disposizione è Daniel Denoon. Fermatosi per una distorsione alla caviglia, anhce lui potrebbe essere a disposizione con il Parma. Da valutare invece Isak Vural. Il fastidio al ginocchio occorso venerdì non ha indotto all’ottimismo in questa prima fase.

Per il momento, dei quattro papabili a tornare con il Parma, è quello che ha meno probabilità di essere aggregato, ma a metà settimana ne sapremo di più. Niente da fare invece per Cuadrado, che dovrebbe rimanere fuori almeno un altro paio di partite a causa della distrazione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Niente di nuovo per i tre lungodegenti Stengs, Lusuardi ed Esteves, con quest’ultimo che nel corso di dicembre sarà riaggregato.