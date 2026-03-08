Serie A, la classifica aggiornata: il Lecce stacca di 3 punti la Cremonese e il terzultimo posto
Vittoria preziosissima per il Lecce, che si impone 2-1 nello scontro diretto e raggiunge il Genoa a quota 27 punti in classifica, a +3 proprio sulla Cremonese e anche sul terzultimo posto. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A, in attesa delle restanti gare valide per il 28° turno:
La classifica di Serie A
Inter 67 (27 partite giocate)
Milan 57 (27)
Napoli 56 (28)
Roma 51 (27)
Como 51 (28)
Juventus 50 (28)
Atalanta 46 (28)
Bologna 39 (27)
Sassuolo 38 (27)
Udinese 36 (28)
Lazio 34 (27)
Parma 33 (27)
Cagliari 30 (28)
Torino 30 (28)
Genoa 27 (27)
Lecce 27 (28)
Fiorentina 24 (27)
Cremonese 24 (28)
Verona 15 (27)
Pisa 15 (28)
Editoriale di Luca Calamai Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C'è anche Scamacca per Gattuso
