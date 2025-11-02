Pisa, Gilardino: "Complimenti alla squadra. Vural? Ha ancora margini di crescita"

Ecco le parole di Alberto Gilardino, ai microfoni di DAZN, dopo la gara contro il Torino: "Secondo il mio punto di vista, devo fare grandi complimenti alla squadra, soprattutto per i primi 30-35 minuti della prima frazione. Qualsiasi squadra faticherà a fare punti qui, per una squadra come la nostra è un ottimo punto. Negli ultimi minuti del primo tempo, abbiamo concesso troppo e hanno mostrato le loro qualità. Abbiamo avuto qualche ripartenza nel secondo tempo e abbiamo cercato il gol. Il finale credo sia stato equilibrato".

C'è comunque soddisfazione per il risultato?

"L'ho detto ai ragazzi a fine primo tempo, la squadra ha giocato con ragazzi giovani e dobbiamo essere bravi a leggere la partita".

Prestazione importante per Vural.

"Vural ha fatto una buona prestazione, è un giocatore completo con tantissimi margini di crescita. Sa fare la mezz'ala offensiva e potrà diventare un grande play. I giocatori più esperti devono farlo crescere".

Il Presidente Corrado ha speso parole importanti per il lavoro in panchina.

"Ringrazio il Presidente per la fiducia, cerco di mettere, insieme allo staff, i giocatori nel posto giusto. Ribadisco: il percorso che stiamo facendo è da neopromossa e la mentalità di approccio al match è sicuramente importante. Con questa mentalità, troveremo la vittoria".