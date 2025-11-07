Pisa, Gilardino: “Abbiamo acquisito maturità, vogliamo fare male alla Cremonese”

Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro la Cremonese:

“In questo ultimo periodo abbiamo acquisito maturità e consapevolezza. Alla squadra ho chiesto di mantenere questo atteggiamento: affrontiamo un avversario che ha 14 punti e che ha fatto cose importanti. Sarà una gara ostica, ma in casa, davanti ai nostri tifosi, vogliamo creare i presupposti per fare male alla Cremonese.

Ai ragazzi ho detto che sono tutti utili. Non è da tutti cambiare sette giocatori da una partita all’altra, ma questo è un gruppo unito, e si vede ogni giorno negli allenamenti. Dobbiamo continuare con questo spirito, sono sicuro che arriveranno momenti felici.

Akinsanmiro? È un ragazzo giovane, con qualità importanti. Come tutti i giovani, va atteso e bisogna dargli la possibilità di sbagliare, ma quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto molto bene. Mi aspetto tanto da lui.”