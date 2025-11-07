Pisa, Gilardino: "Risposte importanti dalla squadra, stasera servirà il fuoco dentro"

Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dalla sfida salvezza con Cremonese: "Ho avuto risposte importanti nelle ultime partite, soprattutto a Torino con sette cambi dall'inizio. Vuol dire che siamo tutti uniti e dentro al progetto, questi risultati utili ci hanno fatto acquisire consapevolezza e maturità. Stasera è un'altra prova ardua contro una squadra che è partita molto bene ed è allenata molto bene. Sarà compito nostro farci trovare pronti".

Come si traduce il fuoco dentro di cui hai parlato ieri sul campo?

"Il fuoco dentro è il sentimento che dobbiamo portare, attraverso la perseveranza all'interno della gara e nella prestazione: quello che abbiamo mantenuto in queste settimane dobbiamo riproporlo stasera davanti ai nostri tifosi".