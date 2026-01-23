Pisa, Gilardino: "Coraggio e spregiudicatezza, dobbiamo mantenere la nostra identità"

Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dalla gara contro l'Inter: "Dobbiamo mantenere la nostra identità, che abbiamo portato avanti in questi mesi. La società è intervenuta sul mercato con gli acquisti di Durosinmi e Loyola, il nostro è un gruppo che lavora forte, dobbiamo mantenere la nostra identità anche stasera a San Siro col coraggio e la spregiudicatezza che ci ha contraddistinto nelle ultime partite, consapevoli di affrontare la prima della classe".

Ve la giocherete a viso aperto?

"Nel giocare con giocatori dalle caratteristiche più offensive si deve avere grandissimo equilibrio in entrambe le fasi, per supportarli serve mentalità e sacrificio: è un binomio fondamentale che abbiamo fatto molto bene nella partita precedente e che proveremo a fare stasera consapevoli delle difficoltà ma col coraggio che serve per creare opportunità".