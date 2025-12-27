Pisa, Gilardino: "Massima sintonia col club, parliamo ogni giorno e sento la fiducia"

Alberto Gilardino; allenatore del Pisa, dopo la sconfitta contro la Juventus è intervenuto al microfono di DAZN: "Se uno deve guardare la classifica ora non può essere contento, ma bisogna dare atto alla squadra della prova fatta contro una squadra forte come la Juventus. I ragazzi hanno dato tutto, come hanno fatto anche nelle gare precedenti. Bisogna dirgli bravi e mantenere grande fiducia ed entusiasmo nello spogliatoio. E' un momento di difficoltà a causa della classifica, ma bisogna rimanere agganciati alla prestazione, che stasera abbiamo fatto. Arriveranno presto i risultati. Mancavano alcuni calciatori, chi per la Coppa d'Africa, chi per l'influenza. Quando ci mancano 4-5 giocatori di un certo tipo una squadra come la nostra può andare in difficoltà. Ma devo dire bravo a chi ha giocato e a chi è entrato".

Ora c'è il Genoa.

"Per me sarà una partita speciale perché ho vissuto anni da allenatore e da giocatore speciali. I sentimenti dovrò metterli da parte, bisogna pensare a lavorare, consapevoli della partita che dovremo fare e delle qualità del Genoa. Ma consapevoli anche dei nostri pregi. Siamo sempre aggrappati alla partita, sempre lucidi. Bisogna lavorare con grande entusiasmo e arrivare a sabato a fare una grande gara".

L'AD Corrado le ha confermato la fiducia.

"Credo che non ci sia nulla da dire. C'è massima sintonia sia con Corrado che con Vaira, parliamo quotidianamente e sento la loro fiducia. Sapevo che poteva essere una stagione di sofferenza e difficoltà, ma continuerò ad affrontare questa sfida a testa alta, con grande voglia di uscire da una situazione del genere insieme alla squadra".