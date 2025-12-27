Pisa, Gilardino: "Potevamo avere qualche punto in più, ma ora non bisogna mollare"

Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida persa 2-0 contro la Juventus: "Stasera bisogna dire bravi ai miei ragazzi per come hanno interpretato la partita con tante difficoltà, non è un alibi ma avevamo fuori tanti giocatori. Devo esaltare chi ha giocato e chi è entrato, siamo stati bravi nella fase difensiva con linee corte ma ci è mancato un pizzico di buona sorte in più. Poi sono venute fuori le qualità della Juventus, però sono orgoglioso di allenare questa squadra per quello che mi fa vedere. Non dobbiamo mollare di un centimetro, continuare ad avere fiducia in quello che stiamo facendo".

Salvezza complicata guardando la classifica?

"Guardando la classifica oggi si può essere un po' perplessi, però abbiamo dimostrato di poter fare partite di un certo tipo. Sicuramente qualche punto in più potremmo avercelo, dobbiamo tirare fuori ancora di più il meglio da questa squadra".

Manca un attaccante che possa aiutare la squadra?

"Stasera Moreo e Tramoni hanno lavorato bene, si sono sacrificati tantissimo ma hanno caratteristiche differenti da una prima punta d'area di rigore. Parlo con il direttore Corrado quotidianamente, se ci sarà la possibilità di migliorare la squadra cogliendo qualche opportunità lo faremo".

Perché non si lanciano più punte dalla Primavera?

"Premesso che ho a disposizione Buffon, ho già utilizzato tanti giovani perché danno energia. Giusto dargli tempi e modi adatti, ma sono molto propenso a questo tipo di situazioni, anche in passato ho fatto esordire molti giovani e se ci sarà la possibilità lo farò anche qui a Pisa".