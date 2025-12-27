Pisa, con la Signora per inseguire la storia: nerazzurri mai vittoriosi contro la Juventus

L'amaro in bocca per il pareggio di Cagliari è ancora tanto. Il Pisa adesso vuole regalarsi una serata da sogno. Sarà un'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani che ribollirà di passione per spingere la squadra di Gilardino alla vittoria contro la Juventus. Tre punti che vorrebbero dire dare un segnale alle altre squadre che lottano per la salvezza ma soprattutto ossigeno dopo diverse prestazioni positive ma non suffragate dalla vittoria. Gli uomini di Spalletti, non serve sottolinearlo, sono di assoluto valore e attraversano un ottimo periodo di forma, specialmente dopo la vittoria casalinga contro la Roma.

Quattro pareggi e tre sconfitte nei sette precedenti a Pisa

Dal canto loro i nerazzurri però sono intenzionati a cercare l'impresa. Una vittoria che in Serie A finora non è ancora arrivata. Nei sette precedenti casalinghi contro i bianconeri sono arrivate tre sconfitte e quattro pareggi. Dai tre 0-0 del 23 marzo 1969, del 20 marzo 1983 e del 18 settembre 1983, all’1-1 del 19 gennaio 1986 passando poi per le battute d’arresto dell’8 novembre 1987 (2-1 il finale), del 4 dicembre 1988 (4-1 per i bianconeri) e del 13 gennaio 1991 (5-1 per il team allora allenato da Maifredi).

Anche Gila in panchina mai vincente con la Juve

E anche Gilardino da allenatore non ha mai superato i bianconeri. Nei due precedenti casalinghi sulla panchina del Genoa è arrivato il pareggio per 1-1 del 15 dicembre 2023 con Gudmundsson che rispose al vantaggio iniziale di Chiesa su rigore e lo 0-3 del 28 settembre 2024.