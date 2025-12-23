Pisa, sabato c'è la Juventus: Gilardino sotto osservazione, fra le idee c'è anche Davide Ancelotti

Alberto Gilardino si gioca molto. Il pareggio ottenuto a Cagliari nell'ultimo turno ha lasciato molto amaro in bocca in casa Pisa. Un punto che non cambia molto la situazione di classifica della formazione toscana che è sempre al penultimo posto in classifica con la squadra che, in caso di successo alla Unipol Domus, avrebbe accorciato con le squadre che la precedono. Come sempre capita in questi frangenti, l'allenatore /che col 2-2 contro i rossoblù aveva salvato la panchina) viene messo sotto la lineate di ingrandimento con la prossima partita che potrebbe essere importante.

Certo, allo Stadium non sarà per niente facile. L'anno solare si concluderà infatti a Torino contro la squadra di Luciano Spalletti che nello scorso weekend ha superato 2-1 la Roma di Gian Piero Gasperini rilanciandosi per i quartieri alti. La qualità in campo è fuori discussione e adesso, con il cambio di guida tecnica, sembra che i bianconeri abbiano cambiato passo.

Servirà, come si suol dire, la prestazione perfetta per uscire con punti dal terreno di gioco alla formazione nerazzurra. Monitorata la situazione in panchina con Gilardino che potrebbe essere in bilico. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sullo sfondo ci starebbe la figura di Davide Ancelotti liberatori in questi giorni dal Botafogo.