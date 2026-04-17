TMW Juventus, Kelly è recuperato. Ancora allenamento a parte per Thuram e Yildiz

Ancora allenamento a parte per Kenan Yildiz e Khephren Thuram, che oggi hanno fatto lavoro differenziato alla Continassa. Mister Luciano Spalletti però può sorridere per il recupero di Lloyd Kelly, che ha svolto tutto l'allenamento in gruppo e sarà dunque a disposizione per la sfida al Bologna.

Le ultime sulle scelte di formazione in vista della sfida ai felsieni

In porta ci sarà ancora Di Gregorio, protagonista di una bella e decisiva parata anche a Bergamo. In difesa da destra verso sinistra spazio a Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. L’inglese come detto è pienamente recuperato e affiancherà il brasiliano. A centrocampo non saranno previste novità e giocheranno Locatelli e Thuram. Sulla trequarti c’è il vero grande dubbio per Spalletti e riguarda le condizioni di Yildiz. Il turco non è al meglio per un’infiammazione al ginocchio e la decisione se schierarlo dal primo minuto oppure no verrà presa solo domenica. Per questo motivo non è da escludere che sulla trequarti, insieme a Conceicao e McKennie, ci possa essere Boga, con David che agirebbe come riferimento centrale. (da Torino, Camillo Demichelis)