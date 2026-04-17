Udinese, Runjaic avverte i suoi: "Occhio ai lanci di Suzuki. Buksa? Adesso è pronto"

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato della prossima sfida al Parma durante la conferenza stampa di oggi, chiedendo alla squadra di non sottovalutare i ducali: "Non ci sono mai gare facili in Serie A, soprattutto in questo momento della stagione. Mancano ancora delle gare per poter chiudere al meglio la nostra stagione, a mio avviso la gara contro il Milan rimarrà nel ricordo di molti, ma non voglio ora paragonare questa stagione con quella scorsa poiché gli elementi da considerare sono molteplici. Il Parma è una buona squadra, con ragazzi di talento, è la squadra più giovane della Serie A, giocano bene a calcio e hanno buone qualità. Sarà una gara diversa rispetto a quella di Milano, domani bisognerà essere concentrati e intensi, giocando con la giusta passione e in maniera concentrata. Davis non sarà a disposizione ma abbiamo tutti gli elementi per fare bene, vogliamo raccogliere il massimo anche domani".

Senza Davis rivedremo l'Udinese vista contro il Como?

"Giocare come contro il Como è una possibilità, i ragazzi sanno cosa c'è da fare. Stiamo attraversando un momento in cui i ragazzi si conoscono meglio e lavorano bene assieme. Sanno come occupare gli spazi e dovremo giocare in maniera disciplinata. Avremo più possesso palla rispetto alla gara contro il Milan e sarà importante non innervosirsi contro il blocco basso del Parma.

E' una squadra che sa lavorare bene in transizione, con un portiere che fa lanci lunghi precisi, un fattore che spesso abbiamo sofferto. Mi sarebbe piaciuto ovviamente avere Davis, ma non ci sarà e ci sono altri ragazzi pronti. Zemura ha bisogno ancora di un po' di tempo, non ci sarà Bertola che ha sofferto un piccolo fastidio e starà precauzionalmente a casa. Buksa invece ha una settimana in più di allenamenti ed è pronto".