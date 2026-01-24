Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pisa, venti minuti da grandi, poi il crollo: la dura legge di San Siro punisce il coraggio dei toscani

Pisa, venti minuti da grandi, poi il crollo: la dura legge di San Siro punisce il coraggio dei toscaniTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:15Serie A
Davide Caruso

C’è stato un momento, esattamente al 23° minuto, in cui il settore ospiti del Meazza ha davvero creduto al miracolo. Sul tabellone luminoso brillava un sorprendente Inter Pisa 0-2. Non si trattava di un errore del sistema, ma del risultato di un piano gara che Alberto Gilardino aveva disegnato alla perfezione. Per quasi mezz’ora il Pisa ha vissuto una favola a occhi aperti nella Scala del Calcio, accarezzando l’idea di poter compiere il “delitto perfetto”. Poi, però, i vice campioni d’europa si sono svegliati. E quando l’hanno fatto, per la squadra toscana è stato come ritrovarsi nel mezzo di una valanga senza possibilità di riparo.

L’avvio dei nerazzurri era stato un esercizio sterile di possesso palla, quasi l’80% nei primi minuti, mentre il Pisa colpiva con cinismo. Gilardino aveva preparato una trappola perfetta: baricentro basso, linee strettissime e verticalizzazioni immediate a ogni recupero. L’eroe di quella illusione si chiamava Stefano Moreo, un gigante che per venticinque minuti ha messo in crisi la difesa interista, trasformando in oro ogni pallone toccato. Due tiri, due gol: all’11’ e al 23’, quest’ultimo su assist di Tramoni. In quel frangente il Pisa sembrava una squadra impeccabile: spietata, ordinata, letale. La corazzata di Chivu, sorpresa da tanta sfrontatezza, pareva incapace di trovare contromisure.

Ma il calcio, si sa, è crudele. Ferita nell’orgoglio, l’Inter ha smesso di specchiarsi nel proprio palleggio e ha iniziato a giocare con la ferocia dei grandi. Da lì in avanti, la differenza di cilindrata è apparsa in tutta la sua brutalità. Non è stata una semplice rimonta. In diciannove minuti, dal 26’ al 45’, il Pisa è precipitato dal paradiso all’inferno. La difesa, fino a quel momento eroica, si è sciolta sotto i colpi di un Dimarco incontenibile e di Lautaro Martinez. Il vero dramma sportivo non è stato il pareggio, ma il crollo psicologico che ha portato al 3‑2 di Esposito proprio allo scadere del primo tempo. Quel gol ha spento la luce, trasformando la ripresa in una lunga, dolorosa agonia.

La lezione di San Siro. Il Pisa lascia Milano con sei gol subiti e una lezione severa. La squadra ha scoperto che in Serie A non si possono concedere 29 tiri dall’interno dell’area a nessuno, tantomeno all’Inter. Ha capito che quando il ritmo sale a livelli da Champions, la generosità 121 km percorsi, più dei nerazzurri di Milano, non basta se si corre a vuoto inseguendo un pallone che viaggia al doppio della velocità. Eppure, in mezzo alle macerie del 6‑2, qualcosa resta. Resta la prestazione monumentale di Moreo, l’unico a non affondare, capace di tenere in scacco da solo l’intero reparto arretrato avversario finché ha avuto fiato. Resta quel coraggio iniziale, quella sfrontatezza di andare a prendere l’Inter a casa sua. Gilardino dovrà ripartire da quei primi venti minuti. Perché se è vero che l’Inter appartiene a un altro pianeta, il Pisa visto in avvio ha dimostrato di avere un’anima. Ora servirà trasformare quella scintilla in un fuoco che duri novanta minuti, non soltanto venti.

Articoli correlati
Inter, Chivu: "Non puntare il dito contro alcune prestazioni individuali. Il responsabile... Inter, Chivu: "Non puntare il dito contro alcune prestazioni individuali. Il responsabile sono io"
Pazza Inter, Gazzetta di Parma titola: "Va sotto col Pisa, rimonta e vince 6-2" Pazza Inter, Gazzetta di Parma titola: "Va sotto col Pisa, rimonta e vince 6-2"
Inizio choc col Pisa a San Siro, Corriere della Sera: "Inter, goleada col brivido"... Inizio choc col Pisa a San Siro, Corriere della Sera: "Inter, goleada col brivido"
Altre notizie Serie A
Douvikas confida: "Fabregas genio, al Como per lui. In Italia c'è l'ossessione del... Douvikas confida: "Fabregas genio, al Como per lui. In Italia c'è l'ossessione del risultato"
Karlsson all'ennesimo prestito. Da quando è a Bologna ha fatto maluccio ovunque Karlsson all'ennesimo prestito. Da quando è a Bologna ha fatto maluccio ovunque
Inter, Chivu: "Non puntare il dito contro alcune prestazioni individuali. Il responsabile... Inter, Chivu: "Non puntare il dito contro alcune prestazioni individuali. Il responsabile sono io"
Gautieri: “Per il Napoli Giovane acquisto di prospettiva, Lucca andava trattato meglio”... Esclusiva TMWGautieri: “Per il Napoli Giovane acquisto di prospettiva, Lucca andava trattato meglio”
Jonathan David svela il retroscena: "Ho trattato col Napoli, ma ho scelto la Juventus"... Jonathan David svela il retroscena: "Ho trattato col Napoli, ma ho scelto la Juventus"
Napoli, a Torino uomini contati: corsa contro il tempo per Giovane in panchina Napoli, a Torino uomini contati: corsa contro il tempo per Giovane in panchina
Genoa, il monito di De Rossi: non sottovalutare il Bologna per trovare continuità... Genoa, il monito di De Rossi: non sottovalutare il Bologna per trovare continuità
Pisa, venti minuti da grandi, poi il crollo: la dura legge di San Siro punisce il... Pisa, venti minuti da grandi, poi il crollo: la dura legge di San Siro punisce il coraggio dei toscani
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
Le più lette
1 Perché il Fenerbahce ha deciso di vendere En-Nesyri dopo 38 gol in un anno e mezzo
2 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
3 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
4 Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 gennaio
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Inter allunga in classifica. Tutte le probabili formazioni, da Juve-Napoli a Roma-Milan
Immagine top news n.1 Inter esagerata, 6-2 al Pisa e messaggio Scudetto. Chivu: "Tirato fuori l'orgoglio"
Immagine top news n.2 Juventus, En Nesyri ha detto sì: cosa manca per chiudere il colpo in attacco
Immagine top news n.3 Serie A, 22^ giornata LIVE: David sfida Hojlund, Saelemaekers ci prova
Immagine top news n.4 Chi è Youssef En-Nesyri, il prossimo gigante juventino che ha fatto piangere Cristiano Ronaldo
Immagine top news n.5 La cura Chivu ha funzionato: così Federico Dimarco è diventato indispensabile per l'Inter
Immagine top news n.6 Inter-Pisa 6-2, le pagelle: Dimarco devastante. Sommer, che fai? Moreo esagerato
Immagine top news n.7 Juventus, En-Nesyri ai dettagli: il marocchino ha detto sì, si conta di chiudere entro domani
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.2 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.3 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.4 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Douvikas confida: "Fabregas genio, al Como per lui. In Italia c'è l'ossessione del risultato"
Immagine news Serie A n.2 Karlsson all'ennesimo prestito. Da quando è a Bologna ha fatto maluccio ovunque
Immagine news Serie A n.3 Inter, Chivu: "Non puntare il dito contro alcune prestazioni individuali. Il responsabile sono io"
Immagine news Serie A n.4 Gautieri: “Per il Napoli Giovane acquisto di prospettiva, Lucca andava trattato meglio”
Immagine news Serie A n.5 Jonathan David svela il retroscena: "Ho trattato col Napoli, ma ho scelto la Juventus"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, a Torino uomini contati: corsa contro il tempo per Giovane in panchina
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Spezia-Avellino: ai liguri serve una vittoria per scacciare i fantasmi
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Modena-Palermo: sfida di cartello, davanti ad un “Braglia” sold out
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Monza-Pescara: all'U-Power Stadium è sfida testacoda
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Mantova-Venezia: sfida a due facce quella del Martelli
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Juve Stabia-Virtus Entella: cercasi punti nel silenzio assordante del Menti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.2 Veni, vidi, vici. Marino torna alla Triestina con una vittoria. Che alimenta i rimpianti
Immagine news Serie C n.3 Serie C, la Triestina torna a vincere e annulla il -15. Pari fra Giugliano e Cavese
Immagine news Serie C n.4 Latina, arriva l'esterno offensivo Cioffi. Era al Livorno nella prima metà della stagione
Immagine news Serie C n.5 Vis Pesaro, il centrocampista Nina va in prestito al Trapani. La nota
Immagine news Serie C n.6 Pineto, trovato l'erede di Bruzzaniti: in arrivo Spina dal Gubbio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Lazio, il Via del Mare sembra stregato per Sarri
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Pisa, Chivu vuole una reazione immediata dopo la Champions
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ijeh e il saluto amaro al Milan: "Non è stata una mia scelta. Grazie per le esperienze vissute"
Immagine news Calcio femminile n.2 Rinnovo da record per Rodman con Washington: sarà la calciatrice più pagata al mondo
Immagine news Calcio femminile n.3 Milan, addio all'attaccante svedese Ijeh. Si trasferisce al North Carolina Courage
Immagine news Calcio femminile n.4 Giacinti lascia la Turchia dopo 6 mesi: è il grande colpo invernale del Como 1907
Immagine news Calcio femminile n.5 Parma Women, arriva dal Como Alexandra Kerr. Operazione a titolo definitivo
Immagine news Calcio femminile n.6 Milan Women, Erin Cesarini ceduta in prestito fino a giugno alla Lazio
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?