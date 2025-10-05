Pisacane: "Vi spiego l'assenza di Luperto. Di Pardo è sempre stato dentro al progetto"

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 1-1 ottenuto a Udine. Queste le sue dichiarazioni sull'assenza a sorpresa di Luperto e sullo spazio dato, altrettanto a sorpresa, a giocatori inizialmente considerati fuori dal progetto come Di Pardo: "Luperto nella notte ha avuto un problema, non era al meglio e ho preferito non rischiare. Abbiamo sicuramente sfruttato male la distribuzione degli spazi, ci siamo presi dei rischi per limitare il forcing dell'Udinese, non avessimo dato noi coraggio con quei due regali stavamo tenendo bene il campo. È un punto che fa morale e classifica, consapevole che alcune cose vanno sistemate".

Ci sono ragazzi che sembravano fuori dal progetto, sono rimasti e ora si sentono coinvolti:

"Sì tutti devono esserlo, si allenano tutti per scendere in campo e si cerca anche di premiare il lavoro settimanale. Di Pardo meritava una possibilità, la gara lo richiedeva con Felici ammonito. Ho fatto una scelta tecnica, ma è sempre stato dentro al progetto, il mercato poi lo conoscete, oggi è nel progetto e se c'è un'occasione gliela do".

