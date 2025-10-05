Live TMW Cagliari, Pisacane: "Ai punti meritava qualcosina di più l'Udinese, felici per Borrelli"

14.55 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese nella sesta giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

15:13 - Inizia la conferenza stampa.



Il match:

"Ai punti avrebbe meritato qualcosa in più l'Udinese, dispiace perché nella prima parte avevamo difeso anche bene, poi però l'avversario ha trovato il guizzo. Dal centrocampo in su l'Udinese è forte, nella ripresa hanno preso coraggio con un errore su corner dove forse avrebbero meritato di più e poi con due regali che gli abbiamo fatto. Una squadra che gioca in casa, che pressa, nonostante il forcing cercavamo subito la profondità, a volte avremmo dovuto respirare un po' di più".

Borrelli al primo gol in A:

"Felici per lui, speriamo sia il primo di una lunga serie, ha un peso importante da sopportare, si è parlato tanto di Belotti. C'erano aspettative e sonofelice per lui".



Luperto?

"Luperto nella notte ha avuto un problema, non era al meglio e ho preferito non rischiare. Abbiamo sicuramente sfruttato male la distribuzione degli spazi, ci siamo presi dei rischi per limitare il forcing dell'Udinese, non avessimo dato noi coraggio con quei due regali stavamo tenendo bene il campo. E' un punto che fa morale e classifica, consapevole che alcune cose vanno sistemate".

Ci sono ragazzi che sembravano fuori dal progetto, sono rimasti e ora si sentono coinvolti:

"Sì tutti devono esserlo, si allenano tutti per scendere in campo e si cerca anche di premiare il lavoro settimanale. Di Pardo meritava una possibilità, la gara lo richiedeva con Felici ammonito. Ho fatto una scelta tecnica, ma è sempre stato dentro al progetto, il mercato poi lo conoscete, oggi è nel progetto e se c'è un'occasione gliela do".

I cambi con Luvumbo e Pavoletti:

"L'Udinese avendo dei giganti dietro non ti porta a fare gioco aereo, in quel momento la gara secondo noi richiedeva le caratteristiche di Luvumbo. Dovevamo trovare meglio la profondità, anche perché l'Udinese veniva con un baricentro alto. Sappiamo che è una squadra a cui piace aggredire alto. Abbiamo rinunciato a Borrelli concedendo qualche centimetro sui piazzati, poi con Pavoletti li abbiamo recuperati nel finale".

15:22 - Finisce la conferenza.