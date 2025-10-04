Cagliari, Pisacane ne porta 22 a nella trasferta di Udine: torna a disposizione Luvumbo
Sono ventidue i calciatori del Cagliari a disposizione di mister Fabio Pisacane per la gara di domani contro l’Udinese, lunch match della sesta giornata del campionato di Serie A, in programma Bluenergy Stadium. Questa la lista:
Portieri: Caprile, Ciocci, Sarno.
Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Di Pardo, Mina, Zé Pedro, Obert.
Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Deiola, Prati, Cavuoti, Folorunsho.
Attaccanti: Kilicsoy, Felici, Borrelli, Pavoletti, S. Esposito, Luvumbo.
