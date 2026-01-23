Pisanu difende Piccoli: "Ha attenuanti, coinvolto in una situazione pesante alla Fiorentina"

L'ex centrocampista Andrea Pisanu, che nel corso della sua carriera ha vestito anche la maglia del Cagliari, è stato intervistato da Radio FirenzeViola nelle scorse ore per esprimersi su Roberto Piccoli, centravanti che i gigliati hanno acquistato nella passata sessione di calciomercato estivo dai sardi per 27 milioni di euro.

Ha detto Pisanu, affrontando l'argomento Piccoli e il suo modesto contributo nella squadra toscana: "La Fiorentina ha avuto una partita ad handicap e lui si è ritrovato coinvolto in una situazione pesante, per questo ha qualche attenuante. Poi, tre gol fatti son pochi, ci si aspettava qualcosa di più. Adesso, con più tranquillità, può giocare in maniera più rilassata, per me è un buonissimo giocatore che ha pagato il clima viola ma il campo sarà giudice finale".

Per sentire tutte le parole di Pisanu a Radio FirenzeViola, ascolta il podcast