Più di metà allenamento in gruppo per Bastoni: l'Inter lo avrà a Firenze. Lautaro a parte

L'Inter e Cristian Chivu sorridono a metà ad Appiano Gentile. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo l'allenamento di questa mattina ci sono notizie più precise per quanto riguarda la trasferta contro la Fiorentina di domenica. Alessandro Bastoni ha lavorato per più di metà seduta con il resto dei compagni e poi ha proseguito da solo, segnale chiaro che sta superando i problemi alla tibia. Tra domani e venerdì tornerà interamente con il gruppo, deciderà il tecnico rumeno come utilizzarlo all'Artemio Franchi.

Discorso diverso invece per Lautaro Martinez. Il Toro ha proseguito nel suo lavoro personalizzato, motivo per cui non è scontato che possa esserci domenica. Nella migliore delle ipotesi andrà in panchina, ma l'Inter non si prenderà alcun rischio. Out invece sicuramente Henrikh Mkhitaryan, mentre Hakan Calhanoglu prosegue i progressi mostrati ieri e anche oggi si è messo regolarmente a disposizione del suo allenatore.