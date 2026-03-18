Immobile: "La fiammella è ancora accesa. Rimarrò al Paris FC fino all'anno prossimo"

Ciro Immobile ha scritto la storia della Serie A, quantomeno a livello di gol, visto che è l'ottavo calciatore con più reti segnate nel nostro campionato. Intervistato da GianlucaDiMarzio.com, l'attaccante del Paris FC ha risposto così quando gli è stato chiesto se tra i suoi obiettivi ci fosse quello di raggiungere Baggio 4 gol sopra di lui: "Io sono sempre del pensiero che bisogna lasciare il ricordo per quello che sono stato e per la storia che ho scritto insieme ai miei compagni alla Lazio. Poi è ovvio i numeri sono importantissimi, ma sono davvero felice di quello che ho fatto. Ora sto vivendo a Parigi un'esperienza importante per me e per la mia famiglia. In questo momento non ci penso".

La fiammella è ancora accesa dentro di lei?

"Quello sì, altrimenti avrei smesso. Fino a quando c'è la fiammella vado avanti".

Quanto continuerà?

"Vediamo, dipende dal fisico e dalla mente".

L'Europeo vinto resta il momento più bello della sua carriera?

"Per me il top. Il gruppo è stato il segreto, lo stare insieme. Abbiamo passato un mese fantastico, durante il quale oltre agli allenamenti si stava insieme anche fuori dal campo, sempre con il col sorriso. Contro la Spagna è stata la più tosta tatticamente".

In futuro in che squadra si vede?

"Qui a Parigi rimarrò fino a giugno e poi tutto l'anno prossimo. Per ora va bene così".