Brocchi: "Chi critica Bastoni fa a botte al calcetto". E poi racconta il rigore preso nel derby

Intervenuto al podcast Centrocampo, l'ex centrocampista della Lazio Christian Brocchi ha commentato l'episodio incriminato in Inter-Juventus di Alessandro Bastoni: "Ho preso un rigore nel derby di Roma che mi han fatto i meme con io che mi buttavo nel Tevere. Kjaer mi ha toccato? Sì. Era così evidente il rigore? No, mi sono lanciato, normale. Per me era rigore perché mi ha preso.

Bastoni ha sbagliato a esultare così, certo, ma quelli che lo criticano sono quelli che vanno a giocare a calcetto con gli amici e fanno a cazzotti. Puoi pensare all'adrenalina che avevano in campo in Inter-Juve in una partita così? Vale tutto o no? Bisogna essere onesti, giocatori della nazionale? Ok, ma mica ha tirato un pugno a uno e lo ha sfondato".