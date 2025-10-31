Pochi gol? Sì, ma con ben 9 marcatori diversi: la Roma si scopre una cooperativa del gol

La Roma fatica ancora a trovare continuità sotto porta, con soli 13 gol realizzati finora, ma può consolarsi con la varietà dei propri marcatori. Sono già nove, infatti, i giocatori andati a segno nelle prime dodici partite tra Serie A ed Europa League. Un dato che testimonia la distribuzione del peso offensivo all’interno del gruppo guidato da Gasperini.

L’ultimo ad aggiungersi alla lista è stato Hermoso, decisivo contro il Parma, coronando così un percorso di riscatto dopo un’estate da separato in casa. Prima di lui erano andati a segno Wesley, Soulé (capocannoniere della squadra), Pellegrini, Ndicka, Mancini, Dovbyk, Cristante e Dybala. Negli ultimi tre anni la Roma aveva fatto meglio solo nel 2023, ma con il dato alterato dal 7-0 rifilato all’Empoli.

Chi invece ancora non è riuscito a mettere il suo timbro è Evan Ferguson. Il centravanti irlandese si è tornato a fermare per un infortunio. Quando tornerà Non è stato specificato un periodo esatto di recupero per Ferguson, ma la sua disponibilità dipenderà da come evolverà la sua situazione. Il giocatore seguirà un programma riabilitativo per cercare di rientrare il prima possibile. Questo infortunio arriva in un momento cruciale della stagione, con la Roma che si appresta ad affrontare partite importanti, come lo scontro diretto col Milan di domenica e gli impegni in Europa League. Mister Gasperini dovrà decidere se continuare a puntare sull'attacco leggero che ha utilizzato nelle ultime partite oppure affidarsi a Dovbyk, che sembra aver ritrovato la condizione fisica nelle ultime apparizioni e che contro i gialloblù ha segnato il gol vittoria.