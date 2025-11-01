Parma, occhi puntati in Serie B: piace l'italo-marocchino Saad El Haddad

Il nome di Saad El Haddad è destinato a diventare uno dei più caldi delle prossime sessioni di mercato. Il giovane centrocampista italo-marocchino, attualmente in forza al Venezia, è finito da tempo nel mirino di diverse società europee, attirando in particolare l'attenzione di numerosi club italiani che ne stanno monitorando l'evoluzione.

Nonostante abbia appena vent'anni e un contratto con i lagunari in scadenza solo a giugno 2027 – ai quali si è unito nel luglio 2024 – le sue prestazioni lo hanno proiettato in una dimensione di mercato che tocca sia la Serie A che la Serie B.

Tra le squadre del panorama italiano, un club in particolare sembra essersi mosso con maggiore convinzione. Stando a quanto riportato da Africafoot, è il Parma la società che sta seguendo con più intensità il centrocampista. I ducali, noti per la loro strategia incentrata sui giovani talenti, avrebbero intensificato il monitoraggio sul giocatore con l'obiettivo di anticipare la concorrenza.