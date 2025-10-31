La Juve di Spalletti parte senza Yildiz: il turco e Kelly out con la Cremonese. I convocati
Come da anticipazioni, Kenan Yildiz salterà Cremonese-Juventus, prima partita dei bianconeri con Luciano Spalletti in panchina. Il fantasista turco non è stato convocato per la gara, che vedrà la Vecchia Signora in campo domani contro i grigiorossi di Davide Nicola, a causa della tendinopatia rotulea al ginocchio sinistro che da tempo lo frena. Solo gestione: nessun rischio per la partita di Champions League contro lo Sporting CP.
Assente per un affaticamento muscolare anche il difensore Lloyd Kelly, mentre torna a disposizione Khephren Thuram dopo essere stato out nel turno infrasettimanale. Non saranno a disposizione di Spalletti anche i lungodegenti Bremer, Cabal, Pinsoglio e Milik.
Di seguito l’elenco completo.
Portieri: Perin, Di Gregorio, Scaglia.
Difensori: Gatti, Kalulu, Rugani, Rouhi, Cambiaso, Pedro Felipe.
Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, McKennie, Joao Mario, Miretti.
Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Zhegrova, Openda, David.
