Allegri ritrova Leao, ma Tomori e Gimenez vanno verso il forfait: le ultime su Milan-Roma

Buone notizie per Massimiliano Allegri in vista del big match contro la Roma: Rafael Leao è tornato pienamente a disposizione. L’attaccante portoghese si è allenato in gruppo a Milanello e, salvo sorprese, sarà convocato per la sfida di San Siro. Il suo rappresenta un rientro molto importante per un Milan che, dopo due pareggi consecutivi, cerca il colpo grosso per rilanciarsi nella corsa al vertice.

Restano invece dubbi sulle condizioni di Fikayo Tomori e Santiago Gimenez, che proseguono il percorso di recupero e difficilmente saranno della partita. Lavoro sul campo, sempre a parte, per Christian Pulisic e Adrien Rabiot: hanno svolto tutta la seduta in gruppo, come giovedì, Ardon Jashari e Pervis Estupiñan.

Allegri sta valutando se rischiare subito Leao dal primo minuto o tenerlo come arma a gara in corso. In caso di impiego dal primo minuto, il portoghese affiancherebbe Nkunku in attacco, con Loftus-Cheek arretrato a centrocampo al fianco di Modric, Fofana e Ricci. Maignan sarà il solito riferimento tra i pali, con De Winter, Gabbia e Pavlovic in difesa e Bartesaghi sulla corsia mancina. Sul fronte opposto, mister Gian Piero Gasperini dovrà rinunciare ad Angelino e Ferguson. Il tecnico della Roma sembra propenso a confermare il 3-4-2-1 con Svilar in porta, Mancini, Ndicka ed Hermoso in difesa, Celik e Wesley sugli esterni, El Aynaoui e Koné in mezzo al campo. Sulla trequarti spazio a Cristante e Soulé alle spalle di Dybala, anche se resta possibile il ballottaggio con Dovbyk, che riporterebbe Cristante in mediana.