TMW Fiorentina, dopo Mandragora anche Dodo va verso il rinnovo: previsto summit con l'agente

Nonostante il periodo difficile in campo, la Fiorentina accelera sui rinnovi e prova a blindare i suoi talenti. Dopo l'accordo con Rolando Mandragora, che ha già firmato un prolungamento fino al 2028 con opzione per restare fino al 2029, i viola sono pronti a incontrare l'entourage del laterale brasiliano Dodo. Il club di Commisso, secondo quanto raccolto da TMW, adesso è fiducioso sul rinnovo di contratto dell'ex Shakhtar, che potrebbe presto mettere per iscritto una nuova intesa fino al 30 giugno 2029 con opzione fino al 2030.

Il fronte Dodo si è riaperto dopo una lunga telenovela iniziata in inverno e proseguita anche tra primavera ed estate, a proposito di un nuovo contratto che sembrava ormai definito ma le cui trattative si sono poi incagliate. In ponte, come anticipatovi sempre su queste colonne a metà ottobre, un contratto da oltre 2 milioni di euro netti a stagione.

Le ultime su Mandragora

Rolando Mandragora ha firmato il rinnovo con la Fiorentina. Il centrocampista classe '97 ha trovato l'accordo con il club viola, accettando un prolungamento fino al 2028 con opzione fino al 2029 a 1,8 milioni di euro a stagione più bonus. Decisiva la volontà del calciatore, che ha sempre ribadito di voler restare in Toscana e non ha cambiato idea neanche in un momento difficile per la squadra.