Pescara-Palermo, i convocati di Vivarini: tornano a disposizione Profeta e Giannini

Attraverso i propri canali ufficiali il Pescara ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Vincenzo Vivarini per la gara di domani contro il Palermo per l'11ª giornata del campionato di Serie B.

Rispetto al match contro l'Avellino tornano a disposizione Profeta per la porta e Giannini in difesa.

Portieri: Desplanches, Profeta, Saio

Difensori: Capellini, Letizia, Brosco, Corazza, Giannini, Corbo, Gravillon

Centrocampisti: Brandes, Squizzato, Meazzi, Dagasso, Valzania, Graziani, Caligara, Berardi

Attaccanti: Di Nardo, Cangiano, Tonin, Okwonkwo, Sgarbi, Vinciguerra

Questo uno stralcio delle dichiarazioni del tecnico del Delfino nel corso della conferenza stampa della vigilia: “Abbiamo lavorato sui rosanero, sarà una bella partita che tutti vorrebbero giocare visto lo stadio e il pubblico di Palermo. Ci aspettiamo una squadra molto intensa e dobbiamo essere bravi a superare certe fasi della gara per fare una bella prestazione come la abbiamo pensata. - prosegue Vivarini come riporta Rete8.it - Il Palermo non avrà problemi di organico, ha tanti giocatori di alto livello, vedremo chi schiereranno soprattutto in attacco, ma chiunque scenderà in campo sarà un giocatore importante per la categoria”.