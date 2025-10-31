Inter, scout all'Arena Garibaldi per Pisa-Lazio: i tre profili sotto osservazione

I riflettori degli osservatori dell'Inter restano puntati, tra le altre cose, su un altro prospetto in crescita: Ebenizer Akinsanmiro. Il centrocampista nigeriano classe 2004, trasferitosi in estate al Pisa in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro (e controriscatto a favore dell’Inter), sta vivendo la sua prima vera stagione da protagonista in Serie A. Sotto la guida di Alberto Gilardino, Akinsanmiro si è imposto come punto di riferimento nella mediana toscana grazie a tecnica, dinamismo e grande maturità tattica, qualità che lo hanno messo in luce anche contro avversari di alto livello, come nella sfida a San Siro contro il Milan.

Secondo quanto riportato da FcInterNews.it, un osservatore dell’Inter era presente ieri sera all’Arena Garibaldi in occasione di Pisa-Lazio per monitorare da vicino le prestazioni del giovane nigeriano. Subentrato al 65’ a Marius Marin, Akinsanmiro ha offerto una prova ordinata e in linea con le richieste di Gilardino.

Nel corso della stessa gara, lo scout nerazzurro ha seguito anche due profili biancocelesti: Adam Marusic, in scadenza a giugno e possibile colpo a parametro zero, e Mario Gila, difensore spagnolo già sondato in passato. Ma gli occhi restano soprattutto su Akinsanmiro, un talento che continua a crescere e a tenere viva la fiamma dell’Inter per il futuro.