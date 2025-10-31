Carrarese-Frosinone, i convocati di Calabro: torna a disposizione Parlanti
Attraverso i propri canali ufficiali la Carrarese ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Antonio Calabro per la gara di domani contro il Frosinone per l'11ª giornata del campionato di Serie B.
Rispetto al match di Cesena torna a disposizione Parlanti a centrocampo.
Portieri: Bleve, Fiorillo, Garofani
Difensori: Illanes, Imperiale, Oliana, Ruggeri, Salamon
Centrocampisti: Belloni, Bouah, Bozhanaj, Cicconi, Melegoni, Parlanti, Schiavi, Zanon, Zuelli
Attaccanti: Abiuso, Accornero, Arena, Distefano, Finotto, Rubino, Sekulov, Torregrossa
