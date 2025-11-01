Gastaldello sulla Samp: "Non c'entra nulla con la B. Deve tornare in Serie A"
Daniele Gastaldello, ex capitano della Sampdoria, ha parlato del momento attuale del club blucerchiato nel corso del podcast Il Gavinone:
"Dispiace vederla dov'è oggi? Sì, assolutamente. La Sampdoria ha vinto uno Scudetto, ha giocato una finale di Coppa dei Campioni, e ora hanno 20.000 abbonati allo stadio nonostante siano in fondo alla classifica. Lo dico sempre, non c'entra niente la Sampdoria lì, è un momento particolare che sta vivendo, ma non è quello il suo futuro. Il futuro della Sampdoria è tornare in Serie A ad alti livelli".
SERIE B, 11ª GIORNATA
Sabato 1° Novembre 2025
Ore 12.30 Avellino - Reggiana
Ore 15.00 Carrarese - Frosinone
Ore 15.00 Padova – Südtirol
Ore 17.15 Virtus Entella – Empoli
Ore 19.30 Palermo – Pescara
Domenica 2 Novembre 2025
Ore 15.00 Bari – Cesena
Ore 15.00 Catanzaro - Venezia
Ore 15.00 Modena – Juve Stabia
Ore 17.15 Monza - Spezia
Ore 19.30 Sampdoria – Mantova
CLASSIFICA
Modena 21
Monza 20
Cesena 20
Frosinone 18
Venezia 16
Palermo 16
Reggiana 15
Carrarese 14
Juve Stabia 14*
Padova 13
Avellino 13
Catanzaro 12
Empoli 11
Südtirol 10
Virtus Entella 10
Bari 9*
Pescara 8
Spezia 7
Sampdoria 7
Mantova 5
*una gara in meno
