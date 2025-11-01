Gastaldello sulla Samp: "Non c'entra nulla con la B. Deve tornare in Serie A"

Daniele Gastaldello, ex capitano della Sampdoria, ha parlato del momento attuale del club blucerchiato nel corso del podcast Il Gavinone:

"Dispiace vederla dov'è oggi? Sì, assolutamente. La Sampdoria ha vinto uno Scudetto, ha giocato una finale di Coppa dei Campioni, e ora hanno 20.000 abbonati allo stadio nonostante siano in fondo alla classifica. Lo dico sempre, non c'entra niente la Sampdoria lì, è un momento particolare che sta vivendo, ma non è quello il suo futuro. Il futuro della Sampdoria è tornare in Serie A ad alti livelli".

SERIE B, 11ª GIORNATA

Sabato 1° Novembre 2025

Ore 12.30 Avellino - Reggiana

Ore 15.00 Carrarese - Frosinone

Ore 15.00 Padova – Südtirol

Ore 17.15 Virtus Entella – Empoli

Ore 19.30 Palermo – Pescara

Domenica 2 Novembre 2025

Ore 15.00 Bari – Cesena

Ore 15.00 Catanzaro - Venezia

Ore 15.00 Modena – Juve Stabia

Ore 17.15 Monza - Spezia

Ore 19.30 Sampdoria – Mantova

CLASSIFICA

Modena 21

Monza 20

Cesena 20

Frosinone 18

Venezia 16

Palermo 16

Reggiana 15

Carrarese 14

Juve Stabia 14*

Padova 13

Avellino 13

Catanzaro 12

Empoli 11

Südtirol 10

Virtus Entella 10

Bari 9*

Pescara 8

Spezia 7

Sampdoria 7

Mantova 5

*una gara in meno