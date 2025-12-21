Live TMW Napoli, Politano: "Mi trovo bene come quarto a destra. La finale si prepara da sola"

Insieme a Antonio Conte, per presentare la finale di Supercoppa Italiana, ci sarà Matteo Politano. Il tutto in diretta scritta dall'Al Awwal Park di Riad, dove domani si assegnerà la Supercoppa Italiana 2025 tra Napoli e Bologna.

Che tipo di partita dobbiamo aspettarci secondo te?

“Sicuramente sarà una partita con grande intensità, con molti duelli. Dobbiamo andare forte su tutti i duelli. Sarà una gara aperta, ma noi vogliamo portare a casa questo trofeo. Mi aspetto una gara tosta dove entrambe vorranno imporre il loro gioco”.

in questo nuovo assetto tattico puoi giocare più vicino alla porta...

"Abbiamo tanti giocatori che possono interpretare più moduli. Giocando ogni tre giorni, non è un problema saltare qualche partita. Non c'è nessun tipo di problema, Il mister mi fa giocare quarto a destra e mi diverto molto"

Si è detto tanto su questo gruppo

““Dopo l’ultima partita con loro c’è stata una svolta e siamo cambiati. Siamo un gruppo forte, unito nei momenti sia belli sia brutti. Ci siamo sempre detti le cose in faccia, aiutandoci dentro e fuori dal campo. abbiamo tanti anni di esperienza e cerchiamo di trasmetterla ai nuovi innesti e ai giovani. Siamo forti”

14.49 - Finisce la conferenza