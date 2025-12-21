Politano sul ko in campionato di Bologna: "Dopo quella gara c'è stata una svolta, siamo uniti"

Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, è tornato anche sulla sconfitta patita in campionato contro il Bologna nella conferenza stampa della vigilia della finale di Supercoppa. Questo il suo commento in merito: "Dopo l’ultima partita con loro c’è stata una svolta e siamo cambiati. Siamo un gruppo forte, unito nei momenti sia belli sia brutti. Ci siamo sempre detti le cose in faccia, aiutandoci dentro e fuori dal campo. Abbiamo tanti anni di esperienza e cerchiamo di trasmetterla ai nuovi innesti e ai giovani. Siamo forti".

Sulla finale e il nuovo modulo, Politano ha poi aggiunto: "Sicuramente sarà una partita con grande intensità, con molti duelli. Dobbiamo andare forte su tutti i duelli. Sarà una gara aperta, ma noi vogliamo portare a casa questo trofeo. Mi aspetto una gara tosta dove entrambe vorranno imporre il loro gioco. Modulo? Abbiamo tanti giocatori che possono interpretare più moduli. Giocando ogni tre giorni, non è un problema saltare qualche partita. Non c'è nessun tipo di problema, Il mister mi fa giocare quarto a destra e mi diverto molto".

