L'apertura de Il Mattino è sulla Nazionale: "Mondiali, l'Italia batte 3-0 Israele e blinda i playoff"

Anche la prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino dedica spazio alla Nazionale, da ieri sera aritmeticamente qualificata al playoff che vale un posto per il prossimo Mondiale. Gli azzurri vincono 3-0 nel contestato match del Bluenergy Stadium di Udine trascinati da bomber Retegui: una doppietta dell'ex Atalanta e l'incornata di Mancini indirizzano il risultato. "Mondiali, l'Italia batte 3-0 Israele e blinda i playoff - sintetizza il quotidiano campano -. A Udine 10 mila al corteo, infiltrati tra i pro-Pal: scontri, feriti un agente e due giornalisti".

Intervenuto in conferenza stampa nel post match, il ct Gennaro Gattuso si è così espresso sulle possibili avversarie ai playoff: "Come si fa a sottovalutare? Il calcio è cambiato, non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno. Oggi per capire chi becchiamo ci vuole un ingegnere nucleare, io ho strappato tutto, tutti i fogli e il presidente la pensa come me. Ho strappato tutto, per oggi avevo una paura incredibile e se perdevamo oggi c'era ancora da battagliare - spiega ancora - Noi non possiamo sottovalutare nessuno, soprattutto dopo gli ultimi anni. Dobbiamo metterci l'elmetto e riuscire a fare le cose come si deve".