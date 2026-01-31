Polverosi sui playoff: "Voliamo bassi e giochiamoli come finali. Due aspetti da tener di conto"

Nella giornata di ieri, l’urna di Nyon ha decretato gli accoppiamenti per le tre italiane ai playoff di Champions League. All’Atalanta la sfida più dura contro i tedeschi del Borussia Dortmund; la Juventus ritrova dopo quasi 13 anni dalla famigerata notte di Istanbul il Galatasaray; per l’Inter infine il sorteggio più ‘morbido’ seppur abbia pescato il sempre insidioso Bodo/Glimt. Dei sorteggi ne ha parlato Alberto Polverosi all’interno del suo editoriale pubblicato questa mattina dal Corriere dello Sport.

Queste le parole del giornalista: “Conviene volare bassi e aspettare questi spareggi come fossero la vera finale di Champions. Per due motivi. Il primo è legato a questa edizione. Abbiamo perso il Napoli e nessuna italiana si è qualificata per gli ottavi, ma non basta: rispetto all’edizione scorsa, quando avevamo 5 squadre, abbiamo lasciato per strada 18 punti. Il secondo motivo riguarda invece il precedente degli spareggi di un anno fa: Milan eliminato dal Feyenoord, Juventus fuori per mano del Psv Eindhoven e Atalanta a casa per colpa del Bruges”.

Proprio sull’Atalanta, scrive: “Se non ritrova il suo ritmo europeo rischia una figuraccia. Poi, se riuscisse a passare, andrebbe incontro a un ottavo da far paura, Arsenal o Bayern Monaco, ovvero la prima e la seconda della classifica di Champions”. Mentre sull’Inter: “Quelli del Bodø quando giocano sul loro campo sintetico sgusciano come salmoni e se hanno spazio ti travolgono. E’ una delle migliori squadre contropiediste di questa Champions. Aggiungiamo che ieri a Glimt il termometro segnava -7 la massima e -12 la minima... Superando lo spareggio, il sorteggio degli ottavi potrebbe andare male male o bene bene ai nerazzurri, il Manchester City come nella finale di Istanbul o lo Sporting Lisbona”. Infine sulla Juve: “Del Galatasaray la Juve conserva ancora uno spiacevole ricordo, la sconfitta all’ultima giornata del girone di Champions 2013-14 con conseguente eliminazione. Uno a zero per i turchi nella Turk Telecom Arena ricoperta di neve. Nelle due panchine erano seduti due futuri ct azzurri, Mancini su quella del Gala, Conte su quella della Juve. Anche oggi il Galatasaray è una squadra impossibile da sottovalutare, prima in Super Lig, con una coppia come Osimhen e Icardi in attacco, con vecchie e fresche conoscenze italiane. Se andrà bene con i turchi, agli ottavi Spalletti incrocerà un’inglese, Liverpool o Tottenham”.