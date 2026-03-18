Ambrosini: "Bayern più forte dell'Atalanta, ma Palladino all'andata ha ampliato la forbice"

Questa sera l'Atalanta si gioca i 90 minuti dell'ottavo di finale di Champions League sul campo del Bayern Monaco, con ben poche chance di poter avanzare al turno successivo, visto il pesante 1-6 incassato tra le mura amiche dai bavaresi all'andata.

Dal campo dell'Allianz Arena, dove si trova per commentare Bayern Monaco-Atalanta per l'emittente Prime Video, ha così parlato l'ex centrocampista Massimo Ambrosini, introducendo la sfida: "Il Bayern è più forte, la scelta di Palladino all'andata di togliere un difensore e aggiungere un attaccante ha ampliato la forbice tra le due squadre. Stasera mi aspetto una partita diversa, anche il furore del Bayern Monaco stesso sarà differente".

Bayern Monaco e Atalanta scendono in campo alle 21:00, di seguito le formazioni ufficiali.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Tah, Kim, Bischof; Goretzka, Pavlovic; Karl, Guerreiro, Luis Diaz; Kane.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, Pasalic, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Sulemana, Scamacca.