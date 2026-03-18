Atalanta, Palladino: "Orgogliosi di rappresentare l'Italia agli ottavi. Motivo di crescita, daremo tutto"

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha parlato a Prime Video prima della sfida contro il Bayern Monaco. Le sue parole: "E' bello essere qua. Per noi è motivo di orgoglio essere qui, agli ottavi di finale di Champions League a rappresentare l'Italia. Ci confrontiamo contro una corazzata, penso sia la più forte in Europa. E' motivo di crescita, daremo tutto per i tifosi che all'andata ci hanno applaudito anche dopo il 6-1. Contro l'Inter abbiamo reagito in rimonta, i miei ragazzi non mollano mai".

Sarà dura ma cosa speri di ripotare a Bergamo?

"Un'esperienza così ci forma, giocare contro queste squadre ti alza il livello. Vogliamo contuare a crescere, la Champions è bellissima. Anche in campionato cercheremo di provare a giocarcela fino alla fine. Il nostro obiettivo è dare il massimo, abbiamo anche la Coppa Italia".

Che atteggiamento avrete stasera?

"Noi sapevamo di affrontare una squadra fortissima. Se avevamo poche possibilità di passare il turno volevamo giocarcele in casa. Il piano gara ci ha fatto male nel primo tempo. Poi abbiamo abbassato il baricentro ed è andata male lo stesso. Non devi beccarli in giornata, oggi faremo un piano gara diverso. Proveremo a fargli male con la nostra velocità".