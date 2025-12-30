Venezia, Fila verso l'addio: no alla Juve Stabia, spunta il Bochum in Germania

Arrivato nel gennaio scorso dallo Slavia Praga con il difficile compito di sostituire Joel Pohjanpalo appena ceduto al Palermo in Serie B, Daniel Fila non è riuscito a replicare le belle cose fatte vedere dal finlandese in laguna tanto da essere ormai a un passo dall’addio al Venezia.

Come riferisce Trivenetogoal.it il club arancioneroverde starebbe infatti cercando una sistemazione per il classe 2002 in modo da poter poi acquistare una seconda punta con caratteristiche diverse e maggiore duttilità. Per il ceco c’è stato un tentativo della Juve Stabia che però non ha scaldato troppo l’attaccante che ha però mercato all’estero. Nelle ultime ore è infatti da segnalare un interessamento del Bochum, club che milita in ZweiteLiga, e dalla Polonia. Il Venezia al momento sta prendendo tempo volendo avere un sostituto in mano prima di lasciar partire Fila.

L’esperienza del centravanti è comunque da considerarsi conclusa dopo 10 presenze e due gol in Serie A nella seconda parte della passata stagione e 14 gare, con altre due reti, in Serie B e tre presenze in Coppa Italia in questa.