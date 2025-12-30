Rocchi risponde alla Lazio, Leao lavora in gruppo, rivoluzione Empoli: le top news delle 18

Tra i giocatori che sembrano in aria di lasciare il Napoli nel calciomercato di riparazione invernale che inizierà il 2 di gennaio per la Serie A, trova un posto anche Pasquale Mazzocchi (30 anni), esterno di piede destro ma capace di agire su entrambe le fasce tra difesa e centrocampo, in cerca di una nuova squadra. Su Mazzocchi le principali squadre accostate nei giorni scorsi rispondono agli identikit del Sassuolo e del Parma, con questa seconda destinazione che pare poter prendere quota. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, nelle scorse ore sono andati in scena nuovi contatti per il possibile acquisto di Mazzocchi da parte del Parma in questa finestra di calciomercato di gennaio. E sarebbe un trasferimento a titolo definitivo.

“Il problema vero è che, quando le cose non sono oggettive, ci possono essere problemi”. Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B, ha analizzato così nell’ultima puntata di Open Var su Dazn, l'episodio più discusso di giornata. Si parla dell'azione che ha portato al gol di Davis in Udinese-Lazio, arrivato dopo un tocco di mano dell'attaccante e con le proteste furibonde del club biancoceleste, che ha anche inviato una PEC in Lega a tal proposito: "Ci sono due tocchi di mano: il primo, a centrocampo, ha bisogno di un’analisi diversa. Non è colui che segna, va valutata solo la qualità del tocco di mano e in questo caso non è punibile. Nel caso di Davis, va considerato solo se c’è tocco o meno, perché segna lui. Il VAR all’inizio non si accorge se la tocchi: può sembrare superficialità, in realtà fa capire quanto tempo passi. E arriviamo all’immediatezza: se pensiamo al gol di Meister in Pisa-Fiorentina, passarono uno-due secondi, era immediato. In questo caso, dopo aver recuperato con un tocco di mano, il giocatore fa quattro dribbling: non può essere mai immediato. Il problema è che non c’è un parametro: se da fuori devo capire la decisione corretta, da arbitro dico che è una regola su cui va fatta chiarezza, perché poi alle persone dobbiamo dare risposte il più oggettive possibile. Oggi questo avverbio, immediatamente, ci mette in difficoltà, e io ai ragazzi non posso dire che hanno sbagliato: se vado a vedere l’immediatezza, in questo caso non c’è. La decisione che prendono, anche a fatica, e questo dimostra buona fede, è che da una parte hanno un istinto e dall’altra un regolamento che li obbliga a una certa scelta (leggi qui la news completa)".

Della notizia ne avevamo parlato ieri, adesso arriva anche l'ufficialità del club: Roberto Gemmi non è più il Direttore Sportivo dell'Empoli, e con lui è stato esonerato anche il Responsabile Scouting Armando Perna, stretto collaboratore dell'ormai ex uomo mercato azzurro. A rendere noto il tutto, la stessa società toscana, mediante la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente: "Empoli Football Club rende noto che Roberto Gemmi e Armando Perna non ricoprono più gli incarichi di Direttore Sportivo e Responsabile Scouting. A Roberto Gemmi e ad Armando Perna vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso e il lavoro svolto; al contempo, Empoli Football Club augura ad entrambi le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive". È quindi atteso adesso l'annuncio del suo successore, che dovrà occuparsi dell'imminente mercato di gennaio e che risponde al nome di Stefano Stefanelli: come anticipato proprio questa mattina, non appena avrà risolto il contratto con la Juventus, il dirigente potrà sposare il progetto azzurro.

Dopo la conclusione della 17^ giornata di Serie A, arrivano le decisioni del Giudice Sportivo. Tra i calciatori, un turno di stop per Diego Carlos del Como, mentre il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco è stato squalificato per due giornate "per avere, al 23° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara epiteti gravemente insultanti, per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione continuato la protesta; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale".

In casa Milan continuano i lavori in vista della sfida del 2 gennaio contro il Cagliari all'Unipol Domus, match che aprirà la 18^ giornata di Serie A. Le buone notizie arrivano da Rafael Leao, che anche oggi ha lavorato in gruppo con il resto della squadra. Ad oggi, però, la sua presenza per la sfida contro il Cagliari ancora non è certa. Per quanto riguarda invece Matteo Gabbia, il difensore ha continuato con il suo allenamento personalizzato atto al recupero dall'infortunio al ginocchio.