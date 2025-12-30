Juventus, McKennie verso il ritorno in MLS? Arriva la smentita dell'agente: "Tutto falso"

Nelle ultime ore si è parlato con insistenza di un possibile addio di Weston McKennie alla Juventus, con il centrocampista statunitense indicato come fortemente tentato da un ritorno in patria e con la MLS pronta a muoversi in vista della scadenza del suo contratto nel giugno 2026. Secondo quanto emerso, il dialogo per il rinnovo con il club bianconero sarebbe entrato in una fase di stallo, anche a causa di presunte distanze legate alle commissioni agli agenti.

Nelle scorse ore, però, è arrivata la risposta ufficiale dell’entourage del calciatore. A intervenire è stato Cory Gibbs, agente di McKennie, che sui social ha smentito in maniera netta quanto circolato, prendendo posizione con parole molto forti:

“Di solito non rispondo ai post sui social media, ma quando vengono diffuse informazioni false, soprattutto da account verificati, devo intervenire.

Sono Cory Gibbs, agente di Weston, e posso confermare che tutto ciò che è stato scritto è falso", ha scritto l'agente del centrocampista della Juventus