Lo rivedremo in Italia? Cancelo bussa anche alla Serie A, pro e contro dell'operazione

C'è stato un tempo in cui in pochi conoscevano Joao Cancelo, esterno portoghese arrivato a fari spenti all'Inter e impostosi come uno dei migliori esterni destri al mondo. I vincoli del Fair Play Finanziario impedirono ai nerazzurri di affondare il colpo dopo il prestito dal Valencia, così ad approfittarne era stata la Juventus.

Dopo una stagione in bianconero Cancelo è partito per l'Inghilterra, direzione Manchester City e la sensazione era che difficilmente lo avremmo rivisto giocare nel campionato italiano. A distanza di sei anni e mezzo però il giocatore classe '94 (compirà 32 anni a maggio 2026) sembra rivalutare il campionato italiano, che oggi potrebbe essere la sua occasione per il rilancio nel calcio europeo.

Nell'estate 2024 infatti Cancelo ha firmato con l'Al Hilal, che lo ha ricoperto d'oro. È di ieri però l'indiscrezione riportata da Sport, che ha riferito dell'intento da parte del suo attuale tecnico Simone Inzaghi di non inserirlo in lista a partire da gennaio. Tradotto: Cancelo potrebbe partire e il giornalista Fabrizio Romano, pur non considerando calda la pista per rivederlo in Italia, conferma che è stato proposto a diversi club della Serie A. L'ostacolo neanche a dirlo è quello del ricchissimo ingaggio. Certo, a sei mesi dall'inizio del Mondiale di certo ritrovarsi fuori rosa in un club del campionato saudita sembra rappresentare una motivazione sufficiente per ridimensionare le richieste e cercare spazio altrove. Attenzione però ai club di Premier League ed a quelli portoghesi che potrebbero fiutare l'affare, con anche il Barcellona accostato nuovamente al suo nome. A 31 anni Cancelo sembra poter essere ancora un giocatore sul quale puntare, ma se si forma un certo tipo di concorrenza è difficile pensare che potremo rivederlo nei nostri stadi.