Donnarumma e la Nazionale, parla Raiola: "Ci tiene tanto, ha anche rimandato le nozze"

"Per Donnarumma è stata un’estate intensa visto quello che è successo a Parigi, magari un domani ci spiegheranno cosa sia successo nelle loro valutazioni, ma oggi ci godiamo una grande impresa del City". Così Enzo Raiola, agente e procuratore sportivo, intervenuto a Radio Sportiva per parlare di uno dei suoi assistiti, appunto Gianluigi Donnarumma: "Quando è arrivato Gigio le cose sono migliorate a livello di risultati e oggi si lotta con l’Arsenal per il primato. A gennaio ci saranno molte partite, ma i primi sei mesi sono andati bene. Lui e il club sono contenti e va benissimo così”.

Donnarumma e il rapporto con la Nazionale azzurra: "Fra pochi mesi ci sarà una fase delicata con la Nazionale - continua Raiola -, cui lui tiene tantissimo. Questa estate voleva convolare a nozze ma ha rimandato tutto perché prima c’è l’impegno azzurro. Ci tiene tanto, ha chiesto di rimanere concentrato sul momento e pensa solo a club e Italia, anche perché vuole con tutto se stesso andare ai Mondiali".

Il rapporto con Haaland: “Dal primo giorno aveva un legame con lui, già in passato erano entrambi della nostra scuderia e quindi avevano un rapporto lavorativo della stessa agenzia. Dopo la morte di Mino è comunque rimasto il feeling, anche caratterialmente assomiglia a Gigio. Sono due ragazzi eccezionali e questo è stato il principale elemento. Guardiola è uno degli allenatori top del calcio moderno, per primeggiare in questo lavoro è importante la gestione dei calciatori e gli riesce benissimo”.